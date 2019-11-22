Rus Dışişleri: Türkiye’nin Suriye harekatından sonra kaçan militanlar IŞİD’in gücünün yeniden toplanmasını sağlayabilir

Sputnik’e konuşan Oleg Sıromolotov, “Serbest kalmış olan teröristlerin sayısı konusunda henüz net bir bilgi yok. Elimizdeki verilere göre, mahkûm bulundukları yerlerden kaçan birkaç yüz IŞİD’liden söz ediyoruz” dedi.

Rusya’nın bu durumdan büyük endişe duyduğunu belirten Sıromolotov, “Serbest kalan IŞİD militanları örgütün askeri potansiyelinin yeniden güçlenmesine etki edebilir. Genel anlamda Fırat Nehri’nin doğusundaki gerginliğin tırmanması ve yabancı güçlerin Suriye’de yasadışı olarak bulunmasından dolayı bu mümkün. Gerginliğin tırmanmasının nedenlerinden biri de etnik ve mezhepler arası karşıtlıkların körüklenmesi oldu” açıklamasını yaptı.

Sıromolotov’a göre, bu tehdidin ortadan kaldırılması ve IŞİD’in yeniden canlanmasını önlemek için, bölgede aktif askeri operasyonların yeniden başlamasına izin verilmemeli ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin tesis edilmesi için katkıda bulunulmalı.

Sıromolotov, “Bu, özellikle de Rusya ile Türkiye arasındaki 22 Ekim tarihli Soçi mutabakatı ile amaçlanan bir durum. Mutabakat, kararlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor” dedi.