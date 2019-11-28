Trump, Venezüella'ya askeri müdahale için eski Brezilya lideri Temer'den tavsiye istemiş

Brezilya’nın eski devlet başkanı Michel Temer, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine ve bölgedeki iki ülkenin liderine ‘Venezüella’ya askeri müdahale planlarında yardımcı olması’ rica ettiğini öne sürdü.

ALnavio haber portalı tarafından aktarılan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’nın eski lideri Michel Temer’in yanı sıra Kolombiya ve Panama devlet başkanlarından Venezüella’ya askeri müdahale konusunda tavsiye ve destek istedi.

Temer’in verdiği bilgiye göre konu New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinden biri sırasında gündeme geldi. Temer, net bir tarih vermedi.

Michel Temer, devlet başkanı Dilma Roussef'in yolsuzluk nedeniyle azledilmesinin ardından 31 Ağustos 2016-31 Aralık 2018 arasında koltuğu devralmıştı. Görüşmenin bu zaman zarfında olduğu sanılıyor.

'Bizi yemeğe davet etti'

İspanya’nın başkenti Madrid’de katıldığı bir etkinlikte konuşan Temer, “Trump beni ve Kolombiya (Juan Manuel Santos) ile Panama (Juan Carlos Varela) devlet başkanlarını akşam yemeğine davet etti. Bize, Venezüella’ya bir müdahaleyi nasıl organize edeceğini sordu. Santos ve ben, diplomatik kararlar almak istediğimizi, askeri bir harekette bulunmayacağımızı söyledik” ifadelerini kullandı.

Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezüella’da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak’ta kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı. Rusya, Türkiye, Çin ve diğer bazı ülkeler ise Nicolas Maduro’yu ülkenin meşru devlet başkanı olarak desteklemişti.

ABD’nin Venezüella’da askeri çözümü masada tuttuğu hatta Donald Trump yönetiminin, Maduro'nun tutuklanmasına ilişkin ordu yönetimiyle gizli bir anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Michel Temer de Brezilya'da 'araba yıkama' adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.