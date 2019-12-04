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    NATO Liderler Zirvesi fikir ayrılıklarının gölgesinde başladı

    © AP Photo / Evan Vucci
    Dünya
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    NATO Liderler Zirvesi, ‘beyin ölümü’ tartışmalarının gölgesinde İngiltere’nin başkenti Londra’da başladı. Açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Farklılıklarımıza rağmen birbirimizi korumak için asli görevimizin etrafında birleşmeye devam edeceğiz" dedi.

    NATO’nun 70. kuruluş yıldönümünün de kutlandığı zirve, görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı. İttifakın 29 üyesinin liderleri ilk önce aile fotoğrafı çektirdi, Daha sonra görev süresi kapsamında dördüncü kez NATO Zirvesi'ne başkanlık yapacak Genel Sekreter Jens Stoltenberg açılış konuşması yaptı.

    'Farklılıklarımıza rağmen'

    NATO'nun tarihteki en başarılı ittifak olduğunu belirten Stoltenberg, “Dünya değiştikçe biz de değiştik” dedi. 

    İttifakın savunma harcamalarını artırdığını, teröre karşı savaştığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun yaklaşık bir milyar insanı korumak için Kuzey Amerika ve Avrupa'nın görüşüp karar aldığı tek platform olduğunu ifade etti. 

    Stoltenberg, "Farklılıklarımıza rağmen birbirimizi korumak için asli görevimizin etrafında birleşmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.  

    © AFP 2019 / ADRIAN DENNIS
    NATO üyesi ülkelerin liderleri, zirve öncesinde aile fotoğrafı için bir araya geldi.

    Johnson: NATO'ya bağlılık ‘kaya gibi sağlam’

    Ev sahibi İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson da 70'inci yılında 29 ülkeyi ve yaklaşık bir milyar insanı koruyan NATO'ya bağlılığın ‘kaya gibi sağlam’ olduğunu söyledi.

    Boris Johnson ve Justin Trudeau
    © REUTERS / POOL New
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    Johnson, "Bugün barış içinde yaşadığımız gerçeği, bu ittifakın merkezindeki temeli gösteriyor. O da birlikte durduğumuz sürece kimse bizi yenmeyi düşünemez, dolayısıyla kimse savaş da başlatamaz" dedi. 

    Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. Maddesi'nin bir müttefike yönelik saldırının diğer müttefiklere de saldırı olarak kabul edilmesini öngördüğünü vurgulayan Johnson, "NATO'nun bir sloganı varsa, o da şudur: Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" diye konuştu. 

    Tarihin, barışın garanti olarak kabul edilmemesi gerektiğini gösterdiğini söyleyen Johnson, "Bu yıldönümünü kutlarken bile, yaptıklarımızın sözlerimizle uyumlu olduğundan emin olmalıyız" ifadesini kullandı.  

    İngiltere'nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 2'sini varılan anlaşma çerçevesinde savunmaya harcadığına işaret eden Johnson, "Müttefikler ve dostlar olarak, yeni gerçeklikleri özellikle de NATO'nun ortaya çıkan hibrit savaş ile uzay ve siber alan dahil yıkıcı teknolojiler gibi tehditleri tartışmaktan asla çekinmemeliyiz" değerlendirmesini yaptı. 

    © AP Photo / Frank Augstein
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO'nun ‘beyin ölümü yaşadığı’ çıkışıyla daha zirve başlamadan tartışma yarattı.

    Güvenlik planları masaya yatırılacak

    Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen oturuma, güvenlik planları üzerinde anlaşmaya varılmaya çalışılacak

    ABD'nin YPG, PYD ve PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine Türkiye'nin, kendisiyle ilgili plan onaylanana dek diğer ülkelerle ilgili planları onaylamama tutumu biliniyor. 

    Macron, sözlerinin arkasında

    NATO'nun ‘beyin ölümü yaşadığı’ çıkışıyla zirve başlamadan fikir ayrılığı yaratan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantılar öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada “Sözlerimin arkasındayım” mesajı vermişti.

    Macron, “Bizim sorumluluğumuz, zararlı olabilecek belirsizlikleri artırma ve gerçek bir stratejik tartışmayı çözmek. Bu yüzden memnunum” demişti.

    Etiketler:
    İttifak, Boris Johnson, Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron, liderler zirvesi, Londra, İngiltere, NATO, Jens Stoltenberg
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