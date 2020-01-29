'Kobe gideceğine binlerce kişi koronavirüsten ölseydi' diyen Çinli basketbolsever tutuklandı

Tüm dünyadaki sporseverler NBA yıldızı Kobe Bryant'ın kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yasını tutarken, Çin'deki bir basketbolsever, efsane yerine binlerce kişinin koronavirüsten ölmesini tercih edeceği mesajını attı. İnternet polisi, Kobe hayranını hapse attı.

Çin'de koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en az 132'ye ulaşır ve on milyonlar karantina şartlarında yaşarken, ülkenin en popüler mesajlaşma uygulaması WeChat'teki bir grup sohbetinde Kobe Byrant'ın ölmesindense koronavirüse çok daha fazla kayıp verilmesini tercih edeceğini yazan vatandaş yetkililerin hışmına uğradı.

Hakkında sadece soyadının Han olduğu bilinen Çinlinin, ABD'de 41 yaşındaki basketbol efsanesi Kobe Bryant ile 13 yaşındaki Gianna'nın da hayatını kaybettiği helikopter kazasının ertesi günü, grup sohbetine şu mesajı attığı belirtildi:

"Kobe'nin ölümünü görmektense virüsün yayılmasını ve binlerce can almasını görmeyi yeğlerdim."

Çin internet polisinin mesajı görmesi üzerine, Kobe fanı, doğunun en büyük şehirlerinden Xuzhou'da tutuklandı.

Yerel yetkililer, WeChat kullanıcılarının mesajı ihbar etmesinin ardından Han'ın kamu düzenine karşı suç işlemekten tutuklandığını söyledi.

Xuzhou internet polisi, mesajın 'uygunsuz' bulunduğunu ve 'toplum üzerine olumsuz etkiye neden olduğu' sonucuna varıldığını belirtti

Kobi hayranı, 7 gün hapisle cezalandırıldı.

Zatürre benzeri belirtileri olan yeni öldürücü virüs, Çin'de 6000'den fazla kişiye bulaşmış vaziyette. Çinli yetkililerden virüsün mutasyon geçirip daha dayanıklı hale geldiği ve bulaşma kabiliyetinin güçlendiği açıklamaları geliyor.

Koronavirüs Amerika, Avrupa ve Ortadoğu'dakiler dahil 15 ülkeye daha sıçrarken, Çin dışındaki vakaların sayısı 60 civarında.