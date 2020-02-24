Çin’in Rusya Büyükelçisi: Koronavirüse karşı etkili aşı geliştirildi, son testlerin yapılması gerekiyor

Çin’in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, Çinli bilim insanlarının ilk sonuçlara göre yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı etkili olan aşı geliştirdiklerini belirtti.

Moskova’da Rus basınına demeç veren Büyükelçi Zhang, Çinli uzmanların ilk sonuçlara göre, yeni tip koronavirüse karşı etkili aşı geliştirdiklerini ifade etti.

Bilim insanlarının COVID-19’un 3 boyutlu tanımını yaptıklarını ve bunun aşı geliştirmek için iyi bir temel oluşturduğunu söyleyen Çinli diplomat, “Çin’de bağışıklık gösteren bir aşı geliştirildi. Fakat şimdilik son testler, kontroller ve ek çalışmalar için zamana ihtiyaç var” diye konuştu.

Çin yönetimi COVID-19 salgınının en kısa zamanda sona ereceğinden emin

Çin yönetiminin COVID-19 salgınının en kısa zamanda sona ereceğinden emin olduğunu belirten Zhang, virüsün her gün birkaç yüz kişiye bulaşırken, 2 bine yakın kişinin de iyileştiğini söyledi.

COVID-19'lu hastaların ölüm oranının azaldığını ve şu anda Hubey’de yüzde 3’ün altına düştüğünü dile getiren Zhang, bu oranın diğer eyaletlerde ise yüzde 0.55 seviyesinde olduğunun altını çizdi:

“Tahminimce (Hubey’deki) salgın merkezinin dışındaki diğer eyaletlerde ve kentlerde ay sonuna kadar normal düzene geri dönülecek. Çoğu eyalet ve kentte 18 gündür peş peşe bulaşma vakalarında azalma devam ediyor.”

Çin’de yan etkisi olmayan yerli üretim ilaçlar başarıyla uygulanıyor

Çinli sağlık uzmanlarının tedavi için yan etkisi olmayan yerli üretim ilaçları başarıyla uyguladıklarına dikkat çeken büyükelçi, ayrıca sıtmaya karşı mücadelede kullanılan Sovyet ilacının da virüs üzerinde etkili olduğunun kanıtladığını ifade etti.

Zhang ayrıca Pekin'in Moskova'ya desteği için teşekkür ettiğini ve koronavirüs hastalığının yayılmasına karşı birlikte mücadele etmeye hazır olduğunu vurguladı.