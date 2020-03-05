ATOR: Siyasi gerginliğe rağmen Rus turistler Türkiye tatili için rezervasyonlara devam ediyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, ikili ilişkilerde yaşanan gerginlik nedeniyle güzergâhın kapatılması endişesine rağmen, Türkiye’nin hâlâ Rus turistlerin en çok tatil rezervasyonu yaptığı yer olduğunu ifade etti.

Gazetecilere konuşan Lomidze, “Şimdi Türkiye, rezervasyon dinamiklerinde yüzde 30-40’lık düşüş olmasına rağmen, hâlâ Rus tur operatörlerinde tercih edilen bir numaralı yer” dedi.

Lomidze, turistlerin siyasi alanda ne gibi karar alınacağını beklediğini, konunun bugün-yarın netlik kazanacağını kaydetti.

Lomidze, “Türkiye güzergâhı Rus turistler için kapatılırsa bu, kaybettiren bir senaryo olur. Rusya’dan Türkiye’ye geçen yıl 6 milyon turist gitti, Rus pazarının olmaması onlar için iyi bir şey değil. Rus turistler de başka yere tatile gitmez, zira başka bir güzergâhın Türkiye’nin yerini alması zor” dedi.