Koronavirüs salgınında bir ilk: Küresel ölçekteki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti

Koronavirüs salgınında yaklaşık üç ay sonra ilk kez bugün küresel ölçekteki vaka ve ölüm sayısı Çin'deki istatistikleri geride bıraktı.

Çin’in Vuhan kentinde 12 Aralık’ta görülen ve hızla 150’den fazla ülkeye yayılan koronavirüs salgınında bugün bir ilk yaşandı. Çin’deki istatistikler düşüş eğilimine girerken, ilk kez bugün küresel ölçekteki yeni vaka ve ölüm sayısı Çin'i geride bıraktı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin salgın izleme haritasına göre dünya çapındaki enfeksiyon sayısı 87 bini geçti. Bu, Çin’de bu sabah itibarıyla 80 bin 860 olarak ölçüldü. Çin’deki ölümlü vakalar ise 3 bin 208 olurken, dünya genelinde bu sayı 3 bin 241’e yükseldi.

Harita, virüsün merkez üssü Çin dışındaki vakaların dramatik bir şekilde arttığını ortaya koydu. Çin dışında salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya’da vaka sayısı 24 bin 747’ye yükseldi. Salgın nedeniyle ülkedeki can kaybı 1800’ü geçti. İtalya’yı 13 bin 938 vaka ve 724 ölümle İran izledi.

Salgının en çok etkilediği diğer ülkeler 8 bin 162 vakayla Güney Kore, 7 bin 844 ile İspanya, 5 bin 813 ile Almanya ve 5 bin 437 ile Fransa oldu.

Dünya çapında doğrulanmış vaka sayısı 169 bin 387 olarak açıklandı. Toplamda 6 bin 513 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı ise 77 bin 257 olarak belirlendi.