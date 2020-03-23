DSÖ Başkanı: Yeni tip koronavirüs pandemisi hızlanıyor, ancak gidişatı değiştirebiliriz

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada yeni tip koronavirüs pandemisinin "açık bir şekilde hızlandığı" ancak salgının gidişatının değiştirilebileceği belirtildi.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin hızlandığını belirterek, "Çaresiz seyirciler değiliz. Bu salgının gidişatını değiştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadeleyi futbol taktikleriyle karşılaştıran Tedros, "Bir futbol maçını sadece savunma yaparak kazanamazsınız. Saldırmalısınız da" diye konuştu.

Tedros, fiziksel mesafe koymanın salgının yayılımını yavaşlatabileceğini dile getirerek bunun, "kazanmamıza yardımcı olmayacak bir savunma önlemi" olduğunu da sözlerine ekledi.

'Tüm şüpheli vakalar teste tabi tutulmalı'

"Kazanmak için virüse karşı agresif ve hedeflenmiş taktiklerle saldırmamız gerekiyor" diyen Tedros, tüm şüpheli vakaların teste tabi tutulması yönündeki çağrısını yineledi.

Tedros, tespit edilen her vakanın izole edilmesi ve bakımının yapılasının; her yakın temasın izlenmesi ve karantina uygulanmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

'Henüz etkili bir tedavi yok'

Covid-19'a karşı aşı ve ilaç üretme yönünde yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de övgüde bulundu. Ancak Tedros, Covid-19'a karşı henüz etkili olduğu kantlanmış bir tedavinin bulunmadığını ifade etti.

Sağlık çalışanları arasında çok sayıda vakanın olduğunu gösteren "endişe verici" raporların olduğunu söyleyen DSÖ Başkanı, "Onları virüsten korumak en öncelikli konu olmalıdır zira aksi durumda birçok insan ölecek" ifadelerini kullandı.