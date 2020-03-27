Trump ile Macron arasında koronavirüs görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede iş birliğinin önemini vurguladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ve Macron bugün Covid-19 ile mücadele çabaları ve virüsün ekonomik etkilerini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki lider, Covid-19 salgınını hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak ve virüsün ekonomik etkilerini en aza indirmek adına Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlara yardım etmek için G7, G20 ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (Çin, Fransa, Rusya, İngiltere, ABD) arasındaki iş birliklerinin önemli olduğuna işaret etti.

Trump ve Macron, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldı.