Rus uzman, Batı'nın SSCB'nin Nazilere karşı kazanılan zaferdeki katkısını neden küçümsediğini anlattı

Rus uzman Miller, Polonya ve Baltık ülkeleri gibi AB üyelerinin belirlediği çizgi nedeniyle Batılı ülkelerin SSCB'nin Nazilere karşı kazanılan zaferdeki katkısını küçümsediğini belirtti.

Alman Suddeutsche Zeitung gazetesine demeç veren St. Petersburg Avrupa Üniversitesi Kültürel Hafıza ve Sembolik Politika Araştırmaları Merkezi Direktörü Aleksey Miller, Batı'nın SSCB'nin Nazilere karşı kazanılan zaferdeki katkısının küçümsenmesi için organize bir şekilde girişimde bulunduğunu söyledi.

Miller, "Bu politika, Polonya ve Baltık ülkeleri gibi AB üyeleri tarafından belirlenen çizgiyi izliyor" dedi.

Batı'da İkinci Dünya Savaşı ve Büyük Anavatan Savaşı'nın anlatımı sırasında sadece Nazileri değil, SSCB'yi de 'mutlak kötü' olarak gösterme eğiliminin baş gösterdiğine dikkat çeken Miller, "Sovyetler Birliği'ni 'mutlak kötü' olarak gösterme stratejisi, başta Ukrayna ve Baltık ülkeleri olmak üzere Doğu Avrupa'da ortaya çıktı" diye ekledi.

Beyaz Saray’ın Instagram ve Twitter hesaplarından yapılan paylaşımda, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratan ülkelerin ABD ve İngiltere olduğu ifade edilirken Sovyetler Birliği anılmamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın ABD'nin 2. Dünya Savaşı sonuçlarını ve Sovyetler Birliği'nin bu savaştaki rolünü çarpıtması konusunda 'ciddi bir görüşme' yapma niyetinde olduğunu belirtmişti.

Almanya’nın eski İçişleri Bakanı, Hür Demokrat Parti (FDP) üyesi Gerhart Baum, Sovyet ordusunun inanılmaz kayıplar pahasına Berlin ve genel olarak Almanya’yı Nazilerden kurtardığını söyleyerek, “Bu unutulmamalı” demişti.