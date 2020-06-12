Çalışanlarına 'Siyahların Yaşamı Değerlidir' logolu giysileri yasaklayan Starbucks'a boykot çağrısı

George Floyd’un öldürülmesinin ardından tüm dünyada ırkçılık karşıtı protestolar yeniden alevlenirken, harekete açıktan destek veren Starbucks’ın kapalı kapılar ardında çalışanlarına verdiği bir talimat tepki çekti.

Şirket, ‘Black Lives Matter’ (Siyahların Yaşamı Değerlidir) temalı tişörtlerin, aksesuarların, hatta rozet ve düğmelerin bile ‘giyim kurallarını’ ihlal ettiğini bu nedenle yasak olduğunu duyurdu.

Starbucks argued that wearing clothing and accessories highlighting Black Lives Matter could be misunderstood and potentially incite violence, BuzzFeed News reports



Starbucks proclaims that BLM, but it bars employees from

wearing pro-BLM pins or shirts https://t.co/HhfgRq68U2 — Hamza Shaban (@hshaban) June 10, 2020

Buzzfeed adlı internet sitesi tarafından elde edilen şirket içi yazışmaya göre bu, ‘politik, dini veya kişisel bir sorunla’ ilgili herhangi bir aksesuara yönelik kapsamlı bir yasağın bir parçası olarak değerlendirildi.

Ancak ‘Siyahların Yaşamı Değerlidir’ özelinde ise, bu hareketi ‘yanlış yorumlayanlar’ olduğu ve bu tarz giysilerin şubelerde ‘şiddete yol açabileceği’ öne sürüldü.

Bu yasağın duyulmasıyla sosyal medyada Starbucks’a tepki yağdı ve boykot çağrıları yapıldı. ‘#BoycottStarbucks’ hashtag’i altında binlerce kullanıcı tepkilerini dile getirdi. Boykot çağrısına Emmy Rossum, Katie Mowgley, Reason gibi pek çok ünlü isim de destek verdi.

Pek çok kullanıcı, kahve sahiplerinin isimlerini bardaklarına yazmasıyla ünlü Starbucks’ın çalışanlarına, bu kez de her bir bardağa ‘Siyahların Yaşamı Değerlidir’ yazarak yanıt vermesi çağrısında bulundu.

If Starbucks is saying #BlackLivesMatter attire is prohibited, and you end up there, Make "Black Lives Matter" your name so they have to write it on the cup and shout it out loud.

"Black Lives Matter! Your frappacino is ready!

"BLACK LIVES MATTER! Order up!"#BoycottStarbucks pic.twitter.com/yYEnIOon61 — Steve Marmel (@Marmel) June 11, 2020

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