Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan’a ait İHA imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin topçu birliğine ait insansız hava aracının (İHA) bir topçu teçhizatı ve personeli ile birlikte imha edildiğini belirterek, Azerbaycan ordu birliklerine ait İHA’nın düşürüldüğü iddialarını reddetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin topçu birliğine ait insansız hava aracının (İHA) bir topçu teçhizatı ve personeli ile birlikte imha edildiği, Azerbaycan ordu birliklerine ait İHA’nın düşürüldüğü iddialarının ise gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dargyaklı, Sputnik’e yaptığı açıklamada, "O sırada Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin İHA'sı düşürüldü ve düşmanın ateş mevzisindeki topçu teçhizatı da personeli ile birlikte imha edildi" dedi.

Dargyaklı, Azerbaycan ordusuna ait İHA’nın düşürülmesine ilişkin Ermeni basınında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Azerbaycan ordusu birimlerine hizmet veren tüm İHA'lar görev yerlerinde, kayıp yok" ifadelerini kullandı.