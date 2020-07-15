Ermenistan'ın 'Grad çok namlulu roketatar sistemleri kullanıldı' açıklamasına Azerbaycan'dan tekzip

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan, Azerbaycan ordusunun Tovuz bölgesine 'Grad' çok namlulu roketatar sistemleriyle saldırı düzenlediğini söyledi. Azerbaycan, bu açıklamayı dezenformasyon olarak niteledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Artsrun Ovannisyan, tankların Azerbaycan ordusu tarafından kullanılan en ağır silah olmadığını belirterek Azeri askerlerin 'Grad' çok namlulu roketatar sistemlerini kullandığını öne sürdü.

Sputnik'e verdiği demeçte Ovannisyan'ın açıklamalarına yanıt veren Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vagif Dergahlı, "Ermeni basınında yer alan, Azerbaycan ordusunun cephe hattının Tovuz kesimindeki Ermeni güçlerine karşı 'Grad' çok namlulu roketatar sistemlerini kullandığına dair haberler dezenformasyon" dedi.

Dergahlı, Ermeni tarafına eğer varsa 'Grad' çok namlulu roketatar sistemlerinin kullanıldığını gösteren kanıtları sunma çağrısı yaptı.

Ne olmuştu?

Pazar günü Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen silahlı çatışma sonucunda iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğu aktarılmıştı.

Azerbaycan ordusu, “Ermenistan, Tovuz bölgesinde ateşkes rejimini kabaca ihlal ederek, topçu birliklerinden mevzilerimizi ateş altına aldı. Her iki taraftan da kayıplar var” açıklaması yapmıştı.

Ermenistan ise, Azerbaycan tarafını sınırı ihlal etmekle suçlayarak “Askerler destek noktasını ele geçirmeye çalıştı, ancak ateşle karşılık verilmesi üzerine geri çekildi” ifadelerine yer vermişti.