Rusya: Hazar bölgesindeki ani denetim kesinlikle Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimle bağlantılı değil

Aleksandr Fomin, bugünkü basın toplantısında, bir gazetecinin ilgili sorusuna, “Rusya ordusunun gerçekleştirdiği askeri eğitim etkinlikleri ile Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gerilim arasındaki herhangi bağı kesinlikle reddediyorum” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Temmuz pazartesi günü yabancı ülkelerin ataşeleri için bir brifingin planlandığını duyurdu. Brifingde, Savunma Bakan Yardımcısı Fomin’in ani denetimin gidişatı hakkında bilgi vereceğini belirtti.