Mısır'da olağanüstü hal 13. kez uzatıldı

Mısır Meclisi, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının ülke genelinde 3 ay daha uzatılmasını onayladı.

Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'nin ülkenin tamamında OHAL'in 3 ay daha uzatılması yönündeki kararı, Meclis’te üçte iki çoğunlukla kabul edildi.

OHAL uygulamasında 13. uzatmanın 27 Temmuz 2020 itibarıyla yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve terör örgütü IŞİD’in üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı.

Söz konusu saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Sisi, 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurmuştu.