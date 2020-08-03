İki lüks yolcu gemisinde koronavirüs tespit edildi

Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerini durduran lüks tatil gemilerinde, seferlerin yeniden başlamasıyla birlikte koronavirüs vakaları görülmeye başlandı.

MS Roald Amundsen gemisinde koronavirüs olan mürettebat ve yolcuların bulunduğu açıklandı.

Yetkililer, bazı koronavirüslü yolcuların gemiden ayrıldığı ve bu yolcularla iletişim kurulmaya çalışıldığını ifade etti.

Paul Gauguin gemisinde ise yolcuların odalarında karantinada kalmaları istendi.