NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Doğu Akdeniz açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’de gerilimin artmasıyla ilgili olarak Türkiye ve Yunanistan’ı aralarındaki sorunları “müttefiklik dayanışması” ruhuyla çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.

Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Doğu Akdeniz’deki durumu görüştüm. Durum, müttefik dayanışması ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmeli” diye yazdı.

I spoke with Greek Prime Minister @kmitsotakis today on the situation in the eastern Mediterranean. The situation must be resolved in a spirit of Allied solidarity and in accordance with international law. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 10, 2020

​