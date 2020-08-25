Rusya ve Çin, yeni nesil nükleer olmayan denizaltı tasarlıyor

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü, Rusya ve Çin'in ortaklaşa yeni nesil nükleer olmayan denizaltı tasarladıklarını söyledi.

Uluslarası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde Sputnik’e konuşan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü, Rusya ve Çin'in ortaklaşa yeni nesil nükleer olmayan denizaltı tasarladıklarını belirtti.

Sözcü, "Şu anda yeni nesil nükleer olmayan denizaltının ortak tasarımı konusunda Çin tarafıyla etkileşim halindeyiz. Projenin tamamlanma tarihiyle ilgili konuşmak için henüz erken” ifadelerini kullandı.

Daha önce, Airshow China-2018 fuarı çerçevesinde Sputnik'e konuşan Rus devlet savunma sanayi şirketi ‘Rostec’ heyetinin başkanı Viktor Kladov, Rusya'nın Çin'e deniz, hava ve kara olmak üzere üç alanda silah tedariki için sözleşme imzaladığını açıklamıştı.