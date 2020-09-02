'İsrail, Suriye'nin Humus kentinin doğusundaki askeri hava üssünü hedef aldı'

Suriye devlet ajansı SANA, İsrail'in bir kez daha Suriye topraklarındaki askeri noktaları hedef aldığını bildirdi.

Ajansa konuşan bir askeri kaynak, İsrail tarafından ateşlenen füzelerin Humus'un doğusunda yer alan T-4 askeri hava üssünü hedef aldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak, saldırının bugün saat 22.23'te ABD'nin kontrolünde olan ve Ürdün sınırında bulunan El Tanf istikametinden gelen bir uçak tarafından düzenlendiğini kaydetti.

#عاجل #سانا مصدر عسكري: في الساعة 22,23 من مساء اليوم أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات. — سانا عاجل (@SanaAjel) September 2, 2020

​El İhbariye kanalının haberinde ise, "Hava savunmamız, hedeflerin büyük kısmını vurarak saldırıyı püskürttü. Maddi hasar oluştu" denildi.