Ölen yavrusunu günlerce başının üzerinde taşıyan katil balina, yeniden anne oldu

Balina Araştırmaları Merkezi uzmanları, ‘J35’ olarak da adlandırılan Tahlequah'ın bu hafta yeni bir yavru dünyaya getirdiğini ve son olarak Kanada'nın Vancouver adası açıklarındaki Haro Boğazı'nda görüldüğünü duyurdu. Ancak yavrunun cinsiyeti açıklanmadı.
Merkezden yapılan açıklamada, “Yaşasın! Yeni yavrusu sağlıklı ve vaktinden önce doğmuş görünüyor, serbest yüzme hayatının ikinci gününde annesinin yanında dinamik bir şekilde yüzüyor. Bu yavrunun bir başarı hikâyesi olacağını umuyoruz” denildi.
Tahlequah'ın diğer balinalardan çoğunlukla ayrı yüzdüğü de belirtildi.
Tahlequah'ın yavrusu, 24 Temmuz 2018’deki doğumunun ardından ölmüştü. Annesi onu 17 gün boyunca başının üzerinde taşımış, annenin cansız yavrusuyla kurduğu duygusal bağın görüntüleri dünya genelinde çok sayıda medya organında yer bulmuştu.
【虎鯨寶寶不幸夭折，虎鯨媽媽悲痛同游17天】美國華盛頓州薩利希海的聖胡安島附近水域，標記為J35的虎鯨媽媽7月24日生下小虎鯨，但幼鯨半小時後不幸夭折，虎鯨媽媽不能接受這樣的悲痛事實，用額頭推著死去的孩子，不讓它沉入海底，就這樣跟著鯨群同遊17天......... pic.twitter.com/aXzqo4Fot4— 人民日報 People's Daily (@PDChinese) August 13, 2018
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