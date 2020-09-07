Ölen yavrusunu günlerce başının üzerinde taşıyan katil balina, yeniden anne oldu

Ölen yavrusunu 17 gün boyunca başının üzerinde taşımasıyla tüm dünyaca tanınan ve 'Tahlequah' adı verilen katil balinanın bir kez daha ‘anne’ olduğu belirtildi.

Balina Araştırmaları Merkezi uzmanları, ‘J35’ olarak da adlandırılan Tahlequah'ın bu hafta yeni bir yavru dünyaya getirdiğini ve son olarak Kanada'nın Vancouver adası açıklarındaki Haro Boğazı'nda görüldüğünü duyurdu. Ancak yavrunun cinsiyeti açıklanmadı.

Merkezden yapılan açıklamada, “Yaşasın! Yeni yavrusu sağlıklı ve vaktinden önce doğmuş görünüyor, serbest yüzme hayatının ikinci gününde annesinin yanında dinamik bir şekilde yüzüyor. Bu yavrunun bir başarı hikâyesi olacağını umuyoruz” denildi.

Tahlequah'ın diğer balinalardan çoğunlukla ayrı yüzdüğü de belirtildi.

Tahlequah'ın yavrusu, 24 Temmuz 2018’deki doğumunun ardından ölmüştü. Annesi onu 17 gün boyunca başının üzerinde taşımış, annenin cansız yavrusuyla kurduğu duygusal bağın görüntüleri dünya genelinde çok sayıda medya organında yer bulmuştu.

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