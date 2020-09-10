Trump hakkındaki kitaptan: Kim, eniştesinin infazını ayrıntılarıyla anlattı

ABD Başkanı Donald Trump hakkında yazılan bir kitap, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan alışılmadık ilişkisine ışık tutuyor. Kitaba göre, Kim’in kendisine her şeyi anlattığını söyleyen Trump, ondan ‘eniştesinin infaz hikayesini’ de ayrıntılarıyla dinlemiş.

Washington Post için çalışan araştırmacı gazeteci Bob Woodward’ın kaleme aldığı ‘Rage’ (Öfke) adlı kitap, diplomatik teamüllerin ötesinde alışılmadık bir ilişki geliştiren Donald Trump ve Kim Jong-un hakkında detaylı bilgilere yer verdi.

Kitabın ABD basınına yansıyan bölümlerine göre Trump, 2018 yılında Singapur zirvesi sırasında ilk kez bir araya geldiği Kim’den ‘etkilendi’ ve onun ‘zekiden de öte’ biri olduğunu düşündü.

Kim de Trump'ın ilgisini memnuniyetle karşıladı ve ona gönderdiği bir mektupta "Ekselansları" diye hitap etti. Bu mektuplardan birinde Kim, ‘aralarındaki derin ve özel dostluğun sihirli bir güç olarak işe yarayacağına inandığını’ yazdı.

Öte yandan Kim’in kendisine her şeyi anlattığını söyleyen Trump, Kuzey Kore hakkında sıklıkla anlatılan ancak doğruluğu kanıtlanmayan ‘infaz’ hikâyesine de değindi. Buna göre Kim, Trump’a eniştesini nasıl öldürdüğünü tüm ayrıntılarıyla anlattı.

‘Kore’yi nasıl idare edeceği konusunda CIA'in hiçbir fikri yok’

Başarısızlıkla sonuçlanan nükleer zirveler de kitabın Kuzey Kore bölümünde kendine yer buldu. Kuzey Kore’nin nükleer silahların asla vazgeçmeyeceği yönündeki istihbarat raporlarını göz ardı eden Trump,söyledi.

Trump ayrıca, nükleer zirvelerin ‘çok da abartılacak bir şey olmadığını’ belirterek Kim ile yaptığı üç görüşme hakkındaki eleştirileri de reddetti. Bazı kesimler Trump’ı, Kuzey Kore liderine dünya sahnesinde meşruiyet sağlamakla eleştiriyordu.

Trump, bu eleştirilere “İki günümü aldı. Görüştüm. Hiçbir şeyden vazgeçmedim” diye yanıt verdi.

Ayrıca kitaba göre Trump, Kuzey Kore’nin nükleer silahlarına bağlılığını ‘bir eve âşık olan ve bu nedenle onu satamayan birine’ benzetti.

Beyaz Saray’ın tepkisini çeken kitap, Trump ile yapılan 18 ayrı röportaja dayanıyor. Bob Woodward’ın 2018 yılında kaleme aldığı ‘Fear’ (Korku) adlı kitabın devamı niteliğindeki ‘Rage’, Simon & Schuster yayınevi tarafından basılıyor.

Kitabın önümüzdeki hafta rafta olması bekleniyor.