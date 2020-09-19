ABD’de Lenin’in naaşı için 50 milyon dolar toplandı

ABD’li ressam David Datuna, Sovyetler Birliği kurucusu Vladimir Lenin’in naaşının Rusya’dan alınması için başlatılan projenin çok kısa sürede ABD ve Rusya’da geniş destek bulduğunu ve şu ana kadar 50 milyon doların toplandığını belirtti.

ABD’li ressam David Datuna, Lenin’in Mozolesinin bir kopyasının Washington’da yapılması girişiminde bulunarak Lenin’in naaşının Rusya’dan satın alınmasını teklif etmişti. Rusya Komünist Partisi lideri Gennadiy Zyuganov, bu teklife yanıt olarak vatanı, tarihi ve liderlerini sadece hainlerin sattığını söylemişti.

Datuna, Sputnik’e açıklamasında, Zyuganov’a hitaben şunu dedi: “Rusya Komünist Partisi Başkanı olmanıza rağmen, Vladimir Lenin’in sadece Rus değil tüm dünya proletaryasının lideri olduğunu unutmayın. Lenin’in naaşının sonsuza kadar vermek istemiyorsanız belki geçici bir süreliğine nakledilmesi fikrini değerlendirebilirsiniz. Üstelik liderin naaşının Moskova’nın merkezinde bulunma sorundan rahatsız olan Rusların sayısı yıldan yıla artıyor”.

Bir günde onlarca yatırım projesi aldığını anlatan Datuna, projenin şu ana kadar en az 50 milyon dolar topladığını belirterek, “Proje, bazı Rus politikacıların olumsuz tepkisine rağmen hem Amerikalı hem de Rus vatandaşlardan destek gördü” ifadesini kullandı.

Washington’da Lenin’in Mozolesini açma projesinin anlamının, ABD’de önemli değişiklikler ve Amerikan toplumunun sosyal-komünist dönüşümlere doğru genel harekette saklı olduğunu belirten ressam, yeni mozolenin özellikle başkanlık seçimi öncesinde talebi yüksek olan değişimin sembolü haline gelebileceğini söyledi.