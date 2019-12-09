Kayıt
15:48 09 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama

    120 bin dolarlık 'muz çalışmasını' yiyen sanatçı: Bir sanatçı, ilk kez diğerinin fikrini, konseptini ve sanatını yiyor

    © REUTERS / Social Media
    Kültür & Sanat
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104079/59/1040795966.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/kultur/201912091040796385-120-bin-dolarlik-muz-calismasini-yiyen-sanatci-bir-sanatci-ilk-kez-digerinin-fikrini-konseptini-ve/

    İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın ‘duvara bantlanmış muz’ eserini yiyen performans sanatçısı David Datuno, "Daha sonra bir şey yemedim çünkü sanatı midemde tutmak istedim. Şu an vücudumun yüzde 10’u Cattelan" dedi. Bunun bir ilk olduğunu söyleyen Datuno, "Bir sanatçı ilk kez diğerinin fikrini, konseptini ve sanatını yiyor" ifadelerini kullandı.

    Art Basel Miami’ye damgasını vuran ‘duvara bantlanmış muzu’ yiyerek bir anda sanat dünyasının odağına yerleşen David Datuno, İngiliz Dazed sitesine açıklamalarda bulundu.

    Gürcistan doğumlu ABD’li performans sanatçısı, eserde kendisini neyin çektiğini şöyle anlattı; “O sırada biraz açtım. O gün hiçbir şey yememiştim ve ondan sonra da bir şey yemedim. Yemedim çünkü sanatı midemde tutmak istedim. İşte şu an vücudumun yüzde 10’u Maurizio Cattelan.”

    Bandı çöpe atmış

    Muzun ‘lezzetli’ olduğunu söyleyen Datuno, Bu muzla ilgili değil, ben muzu yemedim, Maurizio Cattelan’ın çalışmasını yedim ve o (Cattelan) lezzetliydi” dedi.

    Sanatçı, muzu tutan bandı da çöpe attığını söyledi.

    Güvenlik önlemi olmadığı için duvara rahat bir şekilde yaklaşabildiğini anlatan Datuno, “Güvenlik geldiğinde etrafta çok fazla insan bulunduğu için beni yakalama şansları olmadı ve ben de muzu yemeyi bitirebildim. Şoka girdiler, ne diyeceklerini bile bilemediler. Güvenlik de galeri de tüm bilgilerimi aldı. Dışarı atıldım” diye konuştu.

    © REUTERS / EVA UZCATEGUI
    'Muz eserini' afiyetle yiyen sanatçı David Datuno, "Güvenlik geldiğinde etrafta çok fazla insan bulunduğu için beni yakalama şansları olmadı ve ben de muzu yemeyi bitirebildim" dedi.

    'Bu sanat tarihinde daha önce hiç yaşanmadı'

    David Datuno, eserin yarattığı tartışmayla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı; “Muz, bir sanat eseri olabilir, aynı Duchamp’ın (Marcel Duchamp tarafından sergilenen ‘çeşme’ adı verilen pisuar) pisuarı gibi, insanları şok ediyor. Herkes şu anda aynı şoku yaşıyor. Nasıl olur da bir muz 100 bin dolarlık bir sanat eseri olabilir? İşte bu yüzden bu işi çok seviyorum”.

    Datuno, “Bu sanat tarihinde daha önce hiç yaşanmadı. Bir sanatçı ilk kez başka bir sanatçının eserini yiyor. Bir sanatçı, diğerinin fikrini, konseptini ve sanatını yiyor; bu ilk kez yaşandığı için insanlar korktu. Eğlenceli, değil mi?” diye konuştu.

    ‘Kaçınılmaz sonda’ neler hissedecek: ‘Sanatçı b..u’

    David Datuno, herkesin merak ettiği ‘kaçınılmaz sona’ da “Muhtemelen birkaç saat için 120 bin dolar değerinde dışkınız olacak. Bu nasıl hissettiriyor?” sorusuyla değindi.

    Sanatçı, “Şu anda vücudumda ve yapıldığında başka bir sanat formu olacaktır, değil mi? Sanatçı b..u” dedi.

    © REUTERS / Social Media
    Performans sanatçısı David Datuno'ya göre muz vücudundan atıldığında da 'başka bir sanat formu' olacak.
    Cattelan’dan henüz haber yok

    Datuno, Maurizio Cattelan’dan henüz konuyla ilgili bir yorum almadığını ancak yaşananlar nedeniyle üzgün hissedeceğini sanmadığını belirtti. Datuno, “Ona saygı duyuyorum, sanatını seviyorum ve çalışmalarında da iyi bir mizah anlayışı var. O çok zeki, bir dâhi ve dâhilerin asla keyfi kaçmaz” dedi.

    Ancak galerinin duruma biraz bozulduğunu kabul eden sanatçı, “Çünkü onlar sadece parayla ilgileniyorlar, satış konusunda endişelileri çünkü eser gitti” yorumunu yaptı.

    Artık güvenlik koruyor

    David Datuno, Paris merkezli çağdaş sanat galerisi Perrotin tarafından Art Basel Miami’de sergilenen, 'Comedian’ (Komedyen) adlı ‘duvara bantlanmış muz’ çalışmasını herkesin gözlerinin önünde yerinden sökerek afiyetle yemişti.

    Bu anları Instagram hesabından paylaşan Datuno, performansına 'Aç Sanatçı' adını verdiğini belirtmişti. Bunun ardından muzun yerine yenisi yerleştirildi ve başına bir de güvenlik görevlisi dikildi.

    Maurizio Cattelan’ın üç tane ürettiği muz çalışmasının ilki 120 bin dolara alıcı bulmuştu. Bir diğer kopyanın 150 bin dolara çıkacağı belirtiliyor.

    Etiketler:
    Bant, Muz, David Datuno, Maurizio Cattelan, ABD, Art Basel Miami
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen Dünya görüntüsü.
    2019’un göz alıcı uzay görüntüleri
    Karikatür
    ABD’de tutuklu bulunan Rus vatandaş But: Mahkumlar Tomahawk füzesi için parça üretiyor
    İnfografik
    Askeri nakliye helikopteri Mi-38T
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet