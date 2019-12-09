120 bin dolarlık 'muz çalışmasını' yiyen sanatçı: Bir sanatçı, ilk kez diğerinin fikrini, konseptini ve sanatını yiyor

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın ‘duvara bantlanmış muz’ eserini yiyen performans sanatçısı David Datuno, "Daha sonra bir şey yemedim çünkü sanatı midemde tutmak istedim. Şu an vücudumun yüzde 10’u Cattelan" dedi. Bunun bir ilk olduğunu söyleyen Datuno, "Bir sanatçı ilk kez diğerinin fikrini, konseptini ve sanatını yiyor" ifadelerini kullandı.

Art Basel Miami’ye damgasını vuran ‘duvara bantlanmış muzu’ yiyerek bir anda sanat dünyasının odağına yerleşen David Datuno, İngiliz Dazed sitesine açıklamalarda bulundu.

Gürcistan doğumlu ABD’li performans sanatçısı, eserde kendisini neyin çektiğini şöyle anlattı; “O sırada biraz açtım. O gün hiçbir şey yememiştim ve ondan sonra da bir şey yemedim. Yemedim çünkü sanatı midemde tutmak istedim. İşte şu an vücudumun yüzde 10’u Maurizio Cattelan.”

Bandı çöpe atmış

Muzun ‘lezzetli’ olduğunu söyleyen Datuno, “Bu muzla ilgili değil, ben muzu yemedim, Maurizio Cattelan’ın çalışmasını yedim ve o (Cattelan) lezzetliydi” dedi.

Sanatçı, muzu tutan bandı da çöpe attığını söyledi.

Güvenlik önlemi olmadığı için duvara rahat bir şekilde yaklaşabildiğini anlatan Datuno, “Güvenlik geldiğinde etrafta çok fazla insan bulunduğu için beni yakalama şansları olmadı ve ben de muzu yemeyi bitirebildim. Şoka girdiler, ne diyeceklerini bile bilemediler. Güvenlik de galeri de tüm bilgilerimi aldı. Dışarı atıldım” diye konuştu.

© REUTERS / EVA UZCATEGUI 'Muz eserini' afiyetle yiyen sanatçı David Datuno, "Güvenlik geldiğinde etrafta çok fazla insan bulunduğu için beni yakalama şansları olmadı ve ben de muzu yemeyi bitirebildim" dedi.

'Bu sanat tarihinde daha önce hiç yaşanmadı'

David Datuno, eserin yarattığı tartışmayla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı; “Muz, bir sanat eseri olabilir, aynı Duchamp’ın (Marcel Duchamp tarafından sergilenen ‘çeşme’ adı verilen pisuar) pisuarı gibi, insanları şok ediyor. Herkes şu anda aynı şoku yaşıyor. Nasıl olur da bir muz 100 bin dolarlık bir sanat eseri olabilir? İşte bu yüzden bu işi çok seviyorum”.

Datuno, “Bu sanat tarihinde daha önce hiç yaşanmadı. Bir sanatçı ilk kez başka bir sanatçının eserini yiyor. Bir sanatçı, diğerinin fikrini, konseptini ve sanatını yiyor; bu ilk kez yaşandığı için insanlar korktu. Eğlenceli, değil mi?” diye konuştu.

‘Kaçınılmaz sonda’ neler hissedecek: ‘Sanatçı b..u’

David Datuno, herkesin merak ettiği ‘kaçınılmaz sona’ da “Muhtemelen birkaç saat için 120 bin dolar değerinde dışkınız olacak. Bu nasıl hissettiriyor?” sorusuyla değindi.

Sanatçı, “Şu anda vücudumda ve yapıldığında başka bir sanat formu olacaktır, değil mi? Sanatçı b..u” dedi.

© REUTERS / Social Media Performans sanatçısı David Datuno'ya göre muz vücudundan atıldığında da 'başka bir sanat formu' olacak.

Cattelan’dan henüz haber yok

Datuno, Maurizio Cattelan’dan henüz konuyla ilgili bir yorum almadığını ancak yaşananlar nedeniyle üzgün hissedeceğini sanmadığını belirtti. Datuno, “Ona saygı duyuyorum, sanatını seviyorum ve çalışmalarında da iyi bir mizah anlayışı var. O çok zeki, bir dâhi ve dâhilerin asla keyfi kaçmaz” dedi.

Ancak galerinin duruma biraz bozulduğunu kabul eden sanatçı, “Çünkü onlar sadece parayla ilgileniyorlar, satış konusunda endişelileri çünkü eser gitti” yorumunu yaptı.

Artık güvenlik koruyor

David Datuno, Paris merkezli çağdaş sanat galerisi Perrotin tarafından Art Basel Miami’de sergilenen, 'Comedian’ (Komedyen) adlı ‘duvara bantlanmış muz’ çalışmasını herkesin gözlerinin önünde yerinden sökerek afiyetle yemişti.

Bu anları Instagram hesabından paylaşan Datuno, performansına 'Aç Sanatçı' adını verdiğini belirtmişti. Bunun ardından muzun yerine yenisi yerleştirildi ve başına bir de güvenlik görevlisi dikildi.

Maurizio Cattelan’ın üç tane ürettiği muz çalışmasının ilki 120 bin dolara alıcı bulmuştu. Bir diğer kopyanın 150 bin dolara çıkacağı belirtiliyor.