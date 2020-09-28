KGAÖ’den Karabağ çağrısı: Taraflar derhal ateşkes yapmalı ve barış müzakerelerine geri dönmeli

KGAÖ Sözcüsü Vladimir Zaynetdinov’un Rus basınına yaptığı açıklamaya göre KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, Dağlık Karabağ’da gerginliğin yeniden tırmanmasından duyduğu derin endişeyi dile getirerek tarafları derhal ateşkesi sağlamaya ve müzakere masasına dönmeye çağırdı.

Zaynetdinov, “KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas, 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da sivil halk da dahil olmak üzere her iki tarafta kayıp ve yaralıların olduğu silahlı çatışmanın yeniden başlaması nedeniyle duyduğu derin endişeyi dile getiriyor. Ateşkes düzeni ihlal edildi, top, tank, hava araçları ve saldırı İAH’ları dahil olmak üzere ağır silahlar kullanılıyor” diye konuştu.

Mevcut durumun 1994 ateşkes anlaşmasının yerine getirilmesine ve anlaşmazlığın barışçıl çözümü çerçevesinde güç kullanmama yönündeki karşılıklı yükümlülüklere katkıda bulunmadığını belirten sözcü, “Ateşkesin derhal yeniden tesis edilmesi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları tarafından yürütülen müzakere sürecine geri dönülmesi gerekiyor. Dağlık Karabağ'daki çatışmanın çözümü ancak siyasi ve diplomatik yöntemlerle mümkün” dedi ve şöyle devam etti:

“Kolektif Güvenlik Konseyi, AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi, yaptıkları açıklamalarda gerginliğin tırmanmasını önlemek amacıyla tarafları ihtilaf durumlarını yalnızca barışçıl yollarla çözmeye ve kışkırtıcı eylemlerden kaçınmaya defalarca çağırmıştı.”