Dağlık Karabağ'da gerilim tırmandı: Azeri tarafında kayıplar var, Ermenistan'ın 12 uçaksavar sistemi imha edildi

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait 2 helikopter ile 3 İHA'yı vurduklarını, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurdu.

Dağlık Karabağ'a hava ve füze saldırıları düzenlendiğini belirten Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, verilen karşılıkta Azerbaycan'a ait 2 helikopter ile 3 İHA'nın vurulduğunu, 3 tankın imha edildiğini ve hayatını kaybeden Azeri askerler olduğunu kaydetti.

Facebook hesabından açıklama yapan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a saldırılar düzenlemeye başladığını belirterek "Savunma yapan ordumuz saldırıya başarıyla karşılık veriyor.

Durum hızlı şekilde değişiyor, gerektiğinde açıklama yapılacak" dedi.

'Büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açıldı'

Diğer taraftan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın cephe hattı boyunca geniş çaplı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

'Sivil can kayıpları var'

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarıldı.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a misilleme

Sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için 'karşı saldırı' başlatıldığı bildirildi.

'Ermenistan'ın 12 uçaksavar sistemi imha edildi'

"Kara birliklerinin, tank birimlerinin, füze ve topçu birliklerinin, insansız hava araçlarının desteğiyle cephede ve savunmanın derinliklerinde bulunan çok sayıda Ermeni askerini, tesis ve askeri araçlarını tespit ederek imha ettiği" aktarılan açıklamada, cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan'a ait 12 adet OSA uçaksavar füze sisteminin de imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş helikopterinin Ermenistan ordusu tarafından Terter yönünde düşürüldüğü, mürettebatın hayatta olduğu bilgisine de yer verildi.

'Azerbaycan'ın eylemleri önceden planlanmış'

Azerbaycan'ın karşı saldırı açıklamasına yanıt veren Stepanyan, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 'karşı saldırıya' başladıklarını açıkladı. Bu, Bakü'nün daha önceden planlanmış eylemler gerçekleştireceğini ortaya koyuyor. Temel bilgilere sahip her asker, karşı saldırı operasyonu planlamanın haftalar süreceğini bilir. Gerilimin tırmandığına dair resmi açıklamadan dakikalar sonra Azeri ve Türk medyası cepheden haber geçmeye başladı. Bu durum, Azerbaycan'ın provokasyonunun önceden planlandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede hafta başından beri tansiyon yüksek. Çatışmalar yeniden alevlenirken, Azerbaycan ordusu tatbikatları yoğunlaştırmıştı.

21 Eylül'de Tovuz bölgesinde Azerbaycan ordusundan bir asker ölmüş, bir asker de yaralanmıştı. Azerbaycan ordusu da keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'yı vurarak düşürmüştü.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.