Aliyev doğruladı: Cebrail kenti işgalden kurtarılmıştır

MSB'nin 'Azerbaycan ordusu, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail'i işgalden kurtardı' açıklamasının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de kenti aldıklarını duyurdu.

Aliyev, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bugün Azerbaycan ordusu Cebrail kentini ve bölgedeki birkaç köyü işgalden kurtarmıştır” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusuna sevgilerini gönderen Aliyev, Karabağ’ın ülkesine ait olduğunu ifade etti.

Bu gün Azərbaycan ordusu Cəbrayıl şəhərini və rayonunun bir neçə kəndini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 4, 2020

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:" Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı."

Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetimi yalanladı

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vagram Pogosyan, Cebrail’in Azerbaycan’ın kontrolüne geçtiği açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Pogosyan, Facebook’ta yaptığı açıklamada, “Tüm yönlerde durum tamamen Karabağ savunma ordusunun kontrolünde” ifadelerini kullandı.