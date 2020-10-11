Azerbaycan: Ermenistan’dan Mingeçevir’e Scud füzesi fırlatıldı

Twitter hesabından füze saldırısına ilişkin bilgileri paylaşan Hacıyev, Ermenistan’dan Azerbaycan topraklarında yer alan Mingeçevir kentini hedef alan bir Scud (R-17) balistik füzesinin fırlatıldığını belirtti.

Saldırıya ilişkin bir video da paylaşan Hacıyev, “Ermenistan topraklarından Azerbaycan'ın Mingaçevir kentine bir Scud balistik füzesi fırlatıldı. Hava savunma güçlerimiz S-300’ler sayesinde füzeyi imha etti” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Ermenistan Savunma Bakanlığı Temsilcisi Artsrun Ovannisyan, Bakü’den gelen saldırı açıklamasının doğru olmadığını ileri sürdü. Sputnik’e konuşan Ovannisyan, “Bu bilgiyi yalanlıyorum” açıklamasında bulundu.

Armenia launched NATO Code name "#SCUD" ballistic missile to Mingachevir city of #Azerbaijan from its territory. It was destroyed by our air defence forces w/S-300. In launchpad insulting Armenian speech sounds. Armenia's state terror must be stopped. This video is from #Armenia. pic.twitter.com/p9yxk6txgL — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 10, 2020

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere dün Moskova’ya davet etmiş, taraflar 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından 4 maddelik bir anlaşmaya imza atarak Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı almıştı.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.