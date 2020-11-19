Rus barış gücü yetkilisi: Güvenli hale getirilen Laçin koridoru sivil ulaşıma açıldı

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan’ın imzaladığı anlaşma uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca konuşlanan Rus barış gücünün Laçin koridorunu sivil ulaşım için tamamen güvenli hale getirdiği bildirildi.

Rus barış gücünden bir yetkili, Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan Laçin koridorunun sivil ulaşım için tamamen güvenli hale getirildiğini söyledi.

Sputnik'e konuşan yetkili, "Şu anda yerli halk için yolun bu bölümünde gidiş gelişler tamamen güvenli" ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ’daki çatışmalar nedeniyle kapanan yollardan biri bu sabah sivil ulaşıma açılmıştı. Rus barış gücü askerlerinin kontrol noktalarının bulunduğu bu yol bir süre Dağlık Karabağ ile Ermenistan'ı birbirine bağlayan tek yol olarak hizmet verecek.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ'daki ateşkesi 23 gözlem noktasından 24 saat kesintisiz olarak izlediğini ve ateşkese cephe hattının tamamında uyulduğunu belirtmişti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırıldmıştı.