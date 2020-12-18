Rus barış gücü, 9 Ermeni askerin cenazesini Karabağ'a teslim etti

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Rus barış gücünün 9 Ermeni askerin cenazesini Karabağ ordusuna teslim ettiğini duyurdu.

Resmi olarak tanınmayn Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus barış gücü askerleri tarafından teslim edilen Ermeni askerlerin ölüm nedeni ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Artsakh'ta (Karabağ) konuşlu bulunan Rus barış gücü askerleri, 16 Aralık'ta Khin Taher-Khtsaberd bölgesindeki Ermeni mevzilerinde bulundukları tahmin edilen 9 Ermeni askerin cenazesini Savunma Ordusu'na teslim etti" ifadeleri yer aldı.

Askerlerin hangi koşullarda öldüklerinin henüz bilinmediği belirtilen açıklamada, "Askerlerin kimlik tespiti ve ölüm nedeniyle ilgili araştırmalar sürüyor" denildi.

Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücünün komutanı Korgeneral Rustam Muradov, 11 Aralık'ta ateşkesin ihlal edildiği Karabağ'ın Hadrut bölgesindeki iki köyde durumun, barış gücü askerlerinin müdahelesinin ardından normale döndüğünü kaydetmişti.