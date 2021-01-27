Tihanovskaya: AB ve ABD, Lukaşenko'ya karşı daha cesur ve güçlü olmalı

Belaruslu muhalif lider Svetlana Tihanovskaya, AB ve ABD'nin ülkedeki 'tartışmalı Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko iktidarının' sona ermesine yardım sunma konusunda daha cesur ve güçlü olması gerektiğini söyledi.

Şu anda Litvanya'da yaşayan Tihanovskaya, bir dizi AB ülkesinin dışişleri bakanlarıyla videokonferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Belarus'taki mevcut iktidara verilen uluslararası tepkinin çok mütevazi olduğunu düşünen Tihanovskaya, AB ve ABD'ye Lukaşenko'ya karşı koyma konusunda daha cesur ve güçlü olma çağrısı yaptı.

AB'den Lukaşenko'nun destekçilerine yönelik dördüncü yaptırım paketinin kabul sürecini hızlandırmasını isteyen Tihanovskaya, insan hakları ihlalleriyle ilgili uluslararası soruşturma başlatılması ve sorumluların terörist ilan edilmesi gerektiğini savundu.

Estonya gazetesi Postimees'e verdiği demeçte de iktidarın düşmesi halinde Belarus muhalefetinin gücü eline almaya hazır olduğunu kaydeden Tihanovskaya, "Belarus'ta bu fiilen gerçekleşebilir ve biz buna hazır olmalıyız" diye konuştu.

Belarus'ta 9 Ağustos'taki tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra Aleksandr Lukaşenko 6. dönem üst üste koltuğa oturmuştu. Ancak seçimlerin geçersiz olduğu konusundaki ısrarını sürdüren muhalefet, Lukaşenko'nun görevden alınması ve yeniden seçim yapılması için girişimlerine devam ediyor.