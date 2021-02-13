Melania Trump kendi ofisini açtı

‘@OfficeofMelania’ hesabından yapılan açıklamaya göre eski First Lady, çalışmalarını yürütmek için kendisine bir ofis açtı. Açıklamada “Bayan Melania Trump, Melania Trump Ofisi’nin açılışını duyuruyor. Lütfen haberler ve güncellemeler için bu hesabı takip edin” denildi.

Mrs. Melania Trump is announcing the opening of The Office of Melania Trump. Please follow this account for news and updates. — Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) February 12, 2021

Trump’ın bu hesabı hangi amaçla kullanacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Eski First Lady’nin yeni açtığı hesabı, kısa sürede 79 bin kişi takibe aldı.