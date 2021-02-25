Tiflis'te protestocular, muhalif liderin serbest bırakılmasını talep ediyor

Eyleme katılan aktivistlerden biri, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Performans geçit başladı. Şehrin merkez caddelerinden geçerek Nika Melia’nın tutulduğu Rustavi Cezaevi’ne gideceğiz. Bu eylem, destek ve dayanışma işareti" ifadelerini kullandı.

Birleşik Ulusal Hareket partisinin basın açıklamasına göre, muhalifler ayrıca şehrin merkezindeki Rustaveli caddesinde yürüyüş ve parlamento binası önünde bir eylem planlıyor.

Muhalefet, dün yabancı elçilerle görüşme gerçekleştirdi. Yabancı büyükelçilikler, Gürcistan'daki siyasi krizi çözmek için muhalefet ve iktidar arasında diyalog organize etme olasılığını değerlendiriyor.