Putin, Özel Harekat Kuvvetleri Günü’nde askerleri kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özel Harekat Kuvvetleri Günü’nde askerleri kutlayarak, Rus ordusunda ülkenin çıkarları ve güvenliği için dünyanın herhangi bir noktasında olağanüstü koşullarda görevlerini yerine getirmeye hazır savaşçılar olduğunu belirtti.

Özel Harekat Kuvvetleri Günü’nde ordu mensuplarına hitap eden Putin, Rus Silahlı Kuvvetleri’nde ülkenin çıkarları ve güvenliği için dünyanın herhangi bir noktasında olağanüstü koşullarda görevlerini yerine getirmeye hazır askerler olduğunu ifade etti.

Rus lider, “Özel Harekat Kuvvetleri Günü’nüzü kutlarım. Kusursuz hizmetiniz, askerlik görevine ve andınıza sarsılmaz bağlılığınız için içtenlikle teşekkür etmek isterim. Özel Harekat Kuvvetleri’nin oluşturulması, zamanın zorluklarına, askeri tehditlerin özündeki ciddi değişikliklere ve savaş yöntemlerine bir yanıt oldu. Rus özel kuvvetlerinin benzersiz deneyimine, askerlik sanatının strateji ve taktiklerinin en modern yaklaşımlarına dayanarak oluşum ve koordineli çalışmanın zorlu etaplarını başarıyla geçtiniz” diye konuştu.

Rus Silahlı Kuvvetleri’nde anavatanın çıkarları ve güvenliği için dünyanın herhangi bir noktasında olağanüstü koşullarda görevlerini yerine getirmeye hazır güçlü ve deneyimli savaşçılar olduğunu vurgulayan Putin, şunları söyledi:

“Bunu sayılarla değil, beceriyle zafere ulaştığınız, teröristlere ezici darbeler vurduğunuz, sivilleri korumak için kendinizi riske attığınız zamanlarda bunu birçok kez kanıtladınız. Her zaman savaşmaya hazır durumdasınız ve ben, Özel Harekat Kuvvetleri’nin saflarında sarsılmaz iradeye sahip cesur ve kararlı kişiler, gerçek vatanseverler olduğu için en zor muharebe görevini dahi layıkıyla çözeceğinizden eminim.”