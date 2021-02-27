Ermenistan’da Paşinyan karşıtları parlamentonun bulunduğu bölgede toplanıyor

Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını isteyen muhalefet yanlılarının, başkent Erivan’ın merkezinde parlamentonun bulunduğu bölgede yeni bir miting için toplandığı bildirildi.

Sputnik muhabirinin Erivan’dan aktardığı üzere Paşinyan’ın istifasını isteyen muhalefet yanlıları, başkent Erivan’ın merkezinde parlamentonun bulunduğu bölgede yeni bir miting için toplandı.

Habere göre bugünkü gösteriye dünküne göre daha fazla kişi katıldı.

Organizatörler Bagramyan Caddesi’nde sahne kurdu.

Mitingin yapılacağı bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, güvenlik güçleri parlamento binası boyunca sıra oluşturdu, bölgede çok sayıda polis otobüsü ve otomobili görülüyor.

Dün gece yaklaşık 30 göstericinin parlamentonun yakınında kurdukları çadır kampta geceyi geçirdiği açıklanmıştı.

Ne olmuştu?

Ermenistan'da Paşinyan'ın Rus İskender füze sistemleri hakkındaki açıklamasının ardından Genelkurmay Başkanlığı’ndan başlayan gerilim sürüyor.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayınlamıştı.

Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın Gasparyan'ın görevden alındığına ilişkin kararnameyi imzalamadığı ortaya çıkmıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını ‘darbe girişimi’ olarak nitelendirmişti.