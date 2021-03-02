Kovid-19 aşılarına küresel adil erişim programı: 142 yoksul ülke mayıs sonuna dek sadece 237 milyon doz aşı alabilecek

BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile GAVI aşı ittifakı öncülüğündeki küresel çapta aşıya adil erişim programı Covax'tan açıklama geldi. 142 yoksul ülkeye mayıs ayı sonuna kadar 237 milyon doz aşı dağıtılacak.

Kovid-19 pandemisine karşı ABD ile Avrupa Birliği (AB) yüz milyonlarca doz aşı tedarik etmeyi garantilemişken, 142 yoksul ülke mayıs ayı sonuna kadar sadece 237 milyon doz aşı alabilecek. Teslimatları, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yapacak.

Covax, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşının üreticileri konumundaki İngiliz aşı devi AstraZeneca ile Hindistan Serum Enstitüsü'nün teslimat takvimini belirlediğini, teslimatın şubat-mart ve nisan-mayıs olmak üzere iki aşamada gerçekleşeceğini açıkladı.

BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), GAVI aşı ittifakı ve Gana'nın ortak düzenlediği basın toplantısında, Covax’ın geçen hafta Gana ve Fildişi Sahili’ne ilk teslimatları yaptığı aktarıldı.

Covax'ı 'eşi benzeri görülmemiş bir ortaklık' diye niteleyen DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugün Angola, Kamboçya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Nijerya'ya da aşı gönderdiklerini duyurdu.

Ghebreyesus, "Daha önce benzeri görülmemiş bu ortaklık, pandeminin seyrini değiştirmenin yanısıra gelecekte meydana gelebilecek sağlıkla ilgili acil durumlara dünyanın nasıl yanıt vereceğini de değiştiriyor" diye konuştu.

GAVI CEO'su Seth Berkley de "Tarihteki en büyük ve en karmaşık aşılama kampanyasına giriştiğimizi ne kadar vurgulasak az" diyerek ekledi:

"Daha yeni başlıyoruz, gelecek haftalarda ve aylarda dünya çapında her gelir seviyesinde giderek daha çok sayıda ülkeye aşı ulaştırdığımızı göreceksiniz."

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, yıl sonuna kadar 20 milyon kişiyi aşılamayı planladıklarını söyledi.

İlk posta AstraZeneca aşısının yanısıra 1.2 milyon doz BioNTech-Pfizer aşısını da 2021'in ilk çeyreğinde tedarik etmeyi planlayan Covax, ayrıca gelecek haftalarda Novavax ile 1.1 milyar dozluk aşı anlaşmasına varmayı amaçlıyor.

Kovid-19 aşıları arasında etkililik bakımından AstraZeneca en tartışmalı konumdayken, en yüksek oranları tutturan BioNTech-Pfizer aşısından, AB, uzun vadede en az 600 milyon doz tedarik edecek.

Şubat sonu itibarıyla 72 milyon 806 bin 180 doz aşının yapıldığı ABD'de, Biden yönetimi, temmuza dek 600 milyon doz aşı tedarik etmeyi hedefliyor.