Rusya'nın OPCW Daimi Temsilciliği, Batılı ülkeleri iki yüzlülükle suçladı

Rusya'nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, Batı ülkelerinin OPCW'nin faaliyetleriyle ilgili iki yüzlü tutumunun, Suriye'nin sözleşme kapsamındaki haklarına ilişkin karar taslağında açıkça ortaya çıktığı kaydedildi.

Rusya'nın OPCW Daimi Temsilciliği, OPCW Yürütme Konseyi'nin 96. oturumunda alınan kararlar hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, "OPCW Yürütme Konseyi'nin 96. oturumunun ilk gününde, Batı ülkelerinin OPCW'nin faaliyetlerine ilişkin iki yüzlü tutumu bir kez daha ortaya çıktı. Bilindiği gibi Fransızlar, Batı ülkelerinin desteğiyle, Taraf Devletler Konferansı'nda (CGU) değerlendirilmesi için OPCW Teknik Sekreterliği'nin denetim ekibinin ilk raporundaki ön yargılı sonuçlarına dayanarak, Suriye'nin sözleşme kapsamındaki haklarının mahrumiyetine ilişkin bir karar taslağı sundu" ifadeleri kullanıldı.

"Rusya, Fransa'nın taslak kararının mevcut oturumda tartışılmasını önerdi ve bunun için ek bir gündem maddesi sundu. Ancak, Suriye karşıtı kararın ortak hazırlayıcıları buna hemen karşı çıktı. Bizi önce mevcut gündem çerçevesinde hareket etmeye ikna etmeye çalıştılar ve çağrılarının kusurlu olduğunu fark etmelerinin ardından tasarıyı oylamaya sundular."

Tasarının, CGU'nun taslak belgelere ilişkin tavsiyelerine başvurulmadan oylamaya sunulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şöyle devam edildi:

Sonuç olarak Rusya'nın önerisinin reddedildiği, ancak çekimser kalanların önemli bir kısmının kendilerini ABD liderliğindeki Batılı ülkeler tarafından kabul edilen çizgiyle ilişkilendirmek istemediğine vurgu yapılan açıklamada, "Olanlar, belirli bir grup devletin örgütte uluslararası hukuku ihlal ederek kendi kurallarını nasıl dayattığının, faaliyetlerini mümkün olan her şekilde siyasallaştırdığının, jeopolitik çıkarlarını gerçekleştirmeye çalıştığının bir başka kanıtı" denildi.