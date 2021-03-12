Ermenistan muhalefeti, Paşinyan'ın da bulunacağı toplantıya katılmayı kabul etti

Daha önce Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan; Başbakan Nikol Paşinyan, parlamentoda grubu bulunan siyasi parti liderleri ve muhalif partilerin kurduğu Vatanın Kurtuluşu Hareketi temsilcilerini, cumhurbaşkanlığı konutunda 13 Mart'ta ülkedeki iç siyasi durumun ele alınacağı toplantıya davet etmişti.

Vatanın Kurtuluşu Hareketi Koordinatörü İşhan Sagatelyan, yaptığı açıklamada söz konusu toplantıya katılacaklarını belirterek "Ülkedeki krizin aşılabilmesi için başbakanın istifası, geçici bir hükümetin kurulması ve erken parlamento seçimleri yapılmasını içeren yol haritamıza bağlı kalarak, kendi gündemimiz çerçevesinde önerilen toplantıya katılmaya hazır olduğumuzu duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantının açık ve canlı olarak yayınlanması gerektiğini kaydeden Sagatelyan, "Vatanın Kurtuluşu Hareketi’nin toplumdan gizleyeceği hiçbir şey olamaz, birleşik siyasi güçler belirli konuların müzakere edilmesine katılmak istiyor" dedi.