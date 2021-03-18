'Ermenistan'da erken seçim kararı bugün veya yarın açıklanacak'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan önderliğindeki 'Benim Adımım Partisi' üyesi Romanos Petrosyan, erken parlamento seçimleri düzenleme kararının bugün veya yarın açıklanacağını belirtti.

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Petrosyan, "Erken seçimlere hazırlanıyoruz. Erken seçim kararı ve tarihinin bugün veya yarın açıklanacağını düşünüyorum" dedi.

Petrosyan, hükümetin mevcut siyasi krizin ancak erken parlamento seçimleri yapılarak çözülebileceği inancında olduğunu kaydetti.

Paşinyan'ın Tsarukyan'la görüşmesi bekleniyor

Başbakan Paşinyan'ın bugün muhalefetteki 'Müreffeh Ermenistan Partisi' Genel Başkanı Gagik Tsarukyan'la bir araya gelerek erken seçimleri görüşmesi bekleniyor.

Paşinyan'ın istifası gerekiyor

Ermenistan parlamentosunun lağvedilmesi için Paşinyan'ın istifa etmesi gerekiyor. Eğer vekiller iki oylamada yeni başbakan seçemezse, parlamento kendiliğinden feshedilmiş olacak ve seçimlere gidilecek.

Mart başında başkent Erivan'da taraftarlarının düzenlediği mitingde konuşan Paşinyan, parlamenter sistemden yarı cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş konusunda ekim ayında bir referandum yapmayı planladıklarını duyurmuştu.

Erken parlamento seçimleri için sandığa gitmeye hazır olduklarını da söyleyen Paşinyan, "Eğer parlamenterler güçler, aralık ayında yaptığımız teklifi kabul ederse erken parlamento seçimleri düzenlemeye hazırız. Size ikinci bir fırsat veriyorum. Seçime gidelim ve halkın kimin istifasını istediğini görelim" diye konuşmuştu.