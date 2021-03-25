Stoltenberg: Rusya artık NATO ile işbirliği fikrine inanmıyor

Güney Florida Üniversitesi (USF) öğrencileriyle video konferans yoluyla düzenlenen ‘NATO’nun geleceği’ konulu görüşmede konuşan Stoltenberg, “Soğuk savaş sona erdikten sonra Avrupa’nın doğu ve orta kesiminde Polonya, Baltık ülkeleri, Macaristan, Romanya, Bulgaristan gibi yeni üyeler kazanmanın yanı sıra, Rusya ile giderek yakınlaşan bir işbirliği geliştirdik. NATO’nun birçok zirvesinde, görüşmesinde bulundum. Bu görüşmelere Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev de katılmışlardı. İşbirliği ve karşılıklı güven fikrine inanmayı bırakan taraf Rusya” dedi.

NATO’nun “saldırgan biçimde Doğu’ya genişlediği ve Rusya’yı tehdit ettiği” fikrinin yanlış olduğunu söyleyen Stoltenberg, “Bu tehlikeli bir fikir ve kesinlikle yanlış. Biz, bağımsız ülkelerin özgür ve bağımsız seçimine saygı duyuyoruz. Kendi yolunu seçmek her bir ülkenin egemen hakkı. NATO saldırgan biçimde Doğu’ya genişlemiyor, Doğu Avrupa ülkeleri demokratik süreçlerle NATO’ya katılma kararı aldı” ifadesini kullandı.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ilk oturumunun sonuç açıklamasında, Rusya 'modern tehdit' olarak nitelendirilmişti.