Eski Pentagon çevirmeni Hizbullah lehine casusluk yapmaya çalıştığını itiraf etti

ABD Adalet Bakanlığı’nın bildirdiği üzere daha önce Pentagon’da dil bilimci ve çevirmen olarak görev yapan Thompson, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Amerikan ordusu tarafından öldürülmesine ilişkin bilgileri Lübnan’daki Hizbullah hareketine iletmeye çalıştığı suçunu kabul etti.

Süleymani, 3 Ocak 2020'de Irak'taki Bağdat Uluslararası Havaalanı'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile Amerikan ordusunun düzenlediği operasyon sonucu öldürülmüştü.

Olaydan sonra kimliği belirsiz bir kişi, Pentagon’un yurt dışındaki üslerinden birinde çalışan Thompson ile temasa geçerek kendisini Hizbullah temsilcisi olarak tanıttı ve yardım istedi. Bu isimsiz kişi hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmediğinden, kendisinin Amerikan istihbarat servislerinin muhbiri olabileceği düşünülüyor.

Adamın ricası üzerine Thompson, isimler, fotoğraflar ve raporlar dahil olmak üzere ABD istihbarat servislerinin en az on kaynağının verilerine ulaştı. Thompson, elde ettiği verileri çeşitli yöntemlerle aktardıktan sonra temasta bulunduğu kişi tarafından bir Hizbullah komutanıyla toplantıya davet etti.

27 Şubat 2020’de tutuklanan Thompson, suçunu itiraf etse de müebbet hapis cezasına çarptırılabilir.