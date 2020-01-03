Süleymani'nin bombalanan konvoyuna ilişkin yeni video: Araç tanınmayacak halde

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda ABD'nin füze saldırısı sonucunda öldürüldü.
Süleymani'nin ölümü dünya gündemine ilk sıradan girerken, İranlı Generalin aracına ait olduğu iddia edilen bir video dolaşıma girdi.
Görüntülerde, bombalanan aracın enkazının tanınmayacak halde olduğu görülüyor.
הרכב ההרוס אחרי חיסול סולימאני בבגדאד pic.twitter.com/UcgN7DqiMx— roi kais • רועי קייס (@kaisos1987) January 3, 2020
Öte yandan, sosyal medyada dolaşımda olan bir diğer görselde ise, Süleymani'ye ait olduğu öne sürülen bir el fotoğrafı yer alıyor.
#BREAKING Photo shows pieces of Qasem Soleimani's dead body! Via @LucioQuincioC pic.twitter.com/vEX1qQZro4— AcuarelaAriana (@AcuarelaAriana) January 3, 2020
Sadr'dan Mehdi Ordusu'na çağrı: Irak'ı korumaya hazır olun
ABD de misillime olarak Hizbullah Tugayları'nın Suriye ve Irak'taki üslerine yönelik hava saldırısı düzenlemişti. Ardından ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliği önünde, milis güçlerin öncülüğünde protesto gösterileri başlamış, büyükelçilik binası ateşe verilmişti. ABD, bölgeye koruma için 750 asker göndereceğini duyurmuştu.
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