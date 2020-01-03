Süleymani'nin bombalanan konvoyuna ilişkin yeni video: Araç tanınmayacak halde

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin olduğu iddia edilen bir video dolaşıma girdi. Yayınlanan videoda, bombalanan aracın enkazının tanınmayacak halde olduğu görülüyor.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda ABD'nin füze saldırısı sonucunda öldürüldü.

Süleymani'nin ölümü dünya gündemine ilk sıradan girerken, İranlı Generalin aracına ait olduğu iddia edilen bir video dolaşıma girdi.

Görüntülerde, bombalanan aracın enkazının tanınmayacak halde olduğu görülüyor.

הרכב ההרוס אחרי חיסול סולימאני בבגדאד pic.twitter.com/UcgN7DqiMx — roi kais • רועי קייס (@kaisos1987) January 3, 2020

​Öte yandan, sosyal medyada dolaşımda olan bir diğer görselde ise, Süleymani'ye ait olduğu öne sürülen bir el fotoğrafı yer alıyor.

Sadr'dan Mehdi Ordusu'na çağrı: Irak'ı korumaya hazır olun

Bu arada olayla ilgili bir diğer açıklama da Irak'taki Şii lider Mukteda el Sadr'dan geldi. Özellikle 2003'teki ABD işgalinde mücadele eden Mehdi Ordusu'nun altını çizen Sadr, “Irak direnişinin başındaki isim olarak tüm mücahitlere, özellikle Mehdi Ordusu’na ve tüm vatansever gruplara Irak’ı koruma emir veriyorum” dedi. Öte yandan Sadr tüm taraflara sağduyuyla hareket etme çağrısı da yaptı.​

ABD de misillime olarak Hizbullah Tugayları'nın Suriye ve Irak'taki üslerine yönelik hava saldırısı düzenlemişti. Ardından ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliği önünde, milis güçlerin öncülüğünde protesto gösterileri başlamış, büyükelçilik binası ateşe verilmişti. ABD, bölgeye koruma için 750 asker göndereceğini duyurmuştu.