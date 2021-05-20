Nikaragua, Rus Sputnik Light aşısına acil kullanım izni verdi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V koronavirüs aşısının tek dozluk hâli olan Sputnik Light’ın Nikaragua Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığı açıklamasını yaptı.
Single-dose Sputnik Light vaccine approved for use in #Nicaragua— Sputnik V (@sputnikvaccine) May 20, 2021
Nicaragua aprobó el uso de la vacuna de una sola dosis, Sputnik Light
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Nikaragua, daha önce de şubat ayında Sputnik V aşısı için acil kullanım izni vermişti.
Sputnik V şimdiye dek Türkiye dahil 66 ülkede acil kullanım için onaylanmış durumda. Rusya’da 6 Mayıs’ta kullanım için onaylanan Sputnik Light’a ise Nikaragua dışında Angola, Venezüella ve Bahreyn’de acil kullanım izni verildi.
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