Nikaragua, Rus Sputnik Light aşısına acil kullanım izni verdi

Nikaragua’nın, Rusya’nın sadece bir doz şeklinde uygulanan koronavirüs aşısı Sputnik V için kullanım izni verdiği belirtildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V koronavirüs aşısının tek dozluk hâli olan Sputnik Light’ın Nikaragua Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığı açıklamasını yaptı.

Single-dose Sputnik Light vaccine approved for use in #Nicaragua



Nicaragua aprobó el uso de la vacuna de una sola dosis, Sputnik Light

👇https://t.co/n8woJljiBl — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 20, 2021

​Nikaragua, daha önce de şubat ayında Sputnik V aşısı için acil kullanım izni vermişti.

Sputnik V şimdiye dek Türkiye dahil 66 ülkede acil kullanım için onaylanmış durumda. Rusya’da 6 Mayıs’ta kullanım için onaylanan Sputnik Light’a ise Nikaragua dışında Angola, Venezüella ve Bahreyn’de acil kullanım izni verildi.