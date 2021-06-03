BioNTech-Pfizer ve Moderna aşılarının sağladığı koruma, her yıl destekleyici doz alma ihtiyacını kaldırabilir

Araştırmacılar, BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın Kovid-19 aşılarının sağladığı uzun süreli koruma sayesinde her yıl değil de, birkaç yılda bir destekleyici aşının yeterli olabileceği umudunun belirdiğini duyurdu.

BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın yeni bir teknoloji olan mRNA'ya (messenger RNA veya kurye RNA) dayanan Kovid-19 aşılarının sık sık yeni doz olmaya ihtiyaç bırakmayacak şekilde uzun süreli koruma sağladığına dair işaretler saptandı.

Bu iki aşı, bağışıklık sağlamak için zamanla azalan antikorlara dayanmıyor. Ancak bunun kesinleşmesi için daha fazla araştırma gerektiği ve koronavirüs mutasyonlarının nasıl evrimleşeceğini görmek gerektiği belirtildi.

ABD'li araştırmacılar, her yıl değil de, birkaç yılda bir destekleyici aşının yeterli olabileceği umudunun belirdiğini dile getirdi.

Scientists have found clues that the world’s leading COVID-19 vaccines offer lasting protection that could diminish the need for frequent booster shots, but they caution that more research is needed and that virus mutations are still a wild card. https://t.co/pBoz3QHz6L — The Associated Press (@AP) June 2, 2021

ABD'nin Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) danışmanlık yapan Philadelphia Çocuk Hastanesi'nin aşı uzmanı Dr. Paul Offit, "Gerçekten her yıl destekleyici aşı olmaya ihtiyaç duyulursa, şaşarım" dedi.

Pennsylvania Üniversitesi immunologu John Wherry de "Oldukça iyimserim. Destekleyici aşı ihtiyacını dışlamıyorum, ama şimdiki halde bağışıklık tepkisi gerçekten etkileyici gözüküyor" diye ekledi.

Diğer aşıların yahut Kovid-19 geçirmenin de uzun süreli bağışıklık sağlaması ihtimali var. Bağışıklık sisteminin koronavirüsü hatırlayacak olması sayesinde, antikorlar tükendiğinde yeniden koronavirüse maruz kalınırsa, bağışıklık sisteminin devreye girebilme potansiyeli var. Ancak BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın aşıları, hem antikor düzeyinin 6-9 ay ve muhtemelen daha da uzun süre güçlü kalmasını sağlaması hem de mutasyon geçirmiş koronavirüs varyantlarına karşılık en azından şimdilik etkili olması sayesinde, daha garantili gözüküyor.

Nature dergisinde yayımlanan bilimsel makale de BioNTech-Pfizer aşısının çoklu T hücre yanıtı sağladığına, bu sayede etkinliğinin uzun olacağına dikkat çekti.

Nature dergisinde yayınlanan makalede Biontech aşısının çoklu T hücre yanıtı sağladığı gösterilmiş. Bu aşı etkinliğinin uzun olacağı anlamına geliyor pic.twitter.com/IZg1RUPBKD — Prof. Dr. Tufan Tükek (@tufantukek) June 2, 2021

Şimdiki halde BioNTech-Pfizer ve Moderna, insanların grip aşısı gibi yıllık Kovid-19 aşısına ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle destekleyici doz çalışmaları yürütüyor. Sonbaharda bu çalışmaların tamamlanması ve destekleyici doz adaylarının sunulması bekleniyor. Ancak bunun ne zaman kullanılacağına her ülkenin kendi sağlık yetkilileri karar verecek.