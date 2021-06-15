Rus Dışişleri'nden Ukrayna lideri Zelenskiy’in ‘NATO’ya davet bekliyoruz’ sözleriyle ilgili yorum

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, ülkesinin NATO’ya üyelik için yalvarmayacağı ve davet bekledikleri yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Zelenskiy, Ukrayna’nın NATO’ya alınması için yalvarma niyetinde olmadığını açıkladı. Ukrayna lideri, Kiev’in üyelik için davet alması gerektiğini düşünüyor” ifadesini kullandı.

Zaharova açıklamasına “Ve üzerine para da versinler, değil mi?” diye ekledi.

Daha önce Zelenskiy, Ukrayna’nın NATO’ya “güçlü ülkeler arasında” tam üye olmayı hak ettiği ve ittifakla ilişkilerde “istenen misafir” politikasını seçtiğini dile getirmişti.