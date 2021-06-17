Japonya, vatandaşlarının yurt dışı seyahatleri için aşı pasaportu verecek

Japonya Hükümet Sözcüsü Katsunobu Kato, vatandaşlarının yabancı ülke seyahatlerinde ihtiyaç duymaları halinde aşı pasaportlarını hükümetten temin edebileceklerini söyledi.

Verilecek olan aşı belgesinin temmuz ayında uygulamaya konması planlanıyor. Belgenin ücretsiz şekilde temin edileceğini belirten Kato, ileriki dönemlerde ihtiyaç duyulması halinde dijital olarak sağlanması yönünde de görüşebileceklerini ifade etti.

Japonya 23 Temmuz'da başlaması planlanan Olimpiyat Oyunları öncesinde ülkedeki aşılanmayı hızlandırarak şimdiye kadar 27 milyon 700 bin doz aşıyı vatandaşlarına uyguladı. Bahar aylarında nispeten yavaş olan ülkedeki aşılama oranı haziran ayıyla birlikte hız kazandı. Japonya Olimpiyat oyunları öncesinde nüfusunun yarısını aşılamayı hedefliyor.

Olimpiyat oyunları çerçevesinde Japonya'nın temmuz ayının ortasında turistlere yönelik kısıtlamayı kaldırması bekleniyor.