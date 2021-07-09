Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya: ABD ile Suriye'ye yönelik yaptırımların yumuşatılmasını görüşüyoruz

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD ile Suriye'ye uygulanan yaptırımların yumuşatılması için diyalog içinde olduklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde bugün Suriye'ye sınır ötesi insani yardımın Bab el-Hava sınır kapısından yapma yetkisinin süresini 6 ay uzatan karar tasarısı kabul edildi.

❗#СБООН единогласно проголосовал за принятие резолюции о трансграничном механизме поставок гумпомощи в #Сирию, внесенной Россией, США, Норвегией, Ирландией.

➡️Члены СБ дали зеленый свет на то, чтоб ТГМ постепенно дополнялся, потом заменялся поставками через линии соприкосновения pic.twitter.com/BiP46j4Vcv — Russian Mission UN (@RussiaUN) July 9, 2021

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, düzenlediği basın toplantısında, tasarıya karşılık Washington’dan Suriye'ye yönelik yaptırımlarıyla ilgili bir söz alıp almadıkları sorusuna, "Evet, bunu görüştük" yanıtını verdi.

Rus diplomat, ABD'nin buna açık olup olmadığı sorusuna yanıtında, "Bekleyip görelim" dedi.