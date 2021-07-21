Ariel Henry, yeni Haiti Başbakanı olarak göreve başladı

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 7 Temmuz'da başkent Port-au-Prince'de bulunan özel rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke siyasetinde görevler yeniden düzenleniyor.

Ülkede geçici olarak başbakanlık görevini üstlenen Claude Joseph'in istifa etmesinin ardından, yerine Moise'nin öldürülmeden birkaç gün önce başbakan olarak atadığı Ariel Henry göreve geçti.

Cérémonie d'installation du Premier ministre, Dr Ariel Henry, et des membres de son cabinet ministériel https://t.co/uCx7SNfGe9#Haïti #Primature pic.twitter.com/La1Vefla4n — Dr. Ariel Henry (@ArielHenryPM) July 21, 2021

Henry'nin görevi devralmasının ardından ülkede yeni bir hükümet kuruldu.

Henry, başkent Port-au-Prince'de düzenlenen bir törenle yeni hükümet üyelerinin isimlerini açıkladı. başbakanlıktan istifa eden Claude Joseph, dışişleri bakanlığı görevini üstlendi.

Törende Moise için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu ve suikast lanetlendi.