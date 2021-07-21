ABD'den Ukrayna'ya uyarı: Almanya'yla Kuzey Akım-2 konusunda yaptığımız mutabakatı eleştirmeyin

ABD'nin Ukrayna'dan Washington ile Berlin'in Kuzey Akım-2 konusunda yaptığı belirtilen mutabakatı eleştirmemesini istediği belirtildi.

Politico'nun kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray yönetimi Kiev'e çağrıda bulunarak Washington'un Berlin'le yaptığı Kuzey Akım-2 mutabakatını eleştirmemesi için uyarıda bulundu.

Haberde "ABD'li bürokratlar, Almanya ve ABD'nin Rus doğalgazıyla ilgili anlaşmasının kamuoyu önünde eleştirilmesinin Washington-Kiev ilişkilerine zarar verebileceği uyarısında bulundu" dendi.

Beyaz Saray temsilcileri, Ukraynalı yöneticilere Berlin ile Washington'un potansiyel planlarını ABD Kongresi'yle tartışmama çağrısı da yaptı.

Politico'ya konuşan ABD'li bir yetkili, bu bilgileri düzeltip durumun aslında çok daha zorlu olduğunu belirtti ancak Washington ile Kiev arasındaki yapılan görüşmeler hakkında daha fazla detay vermedi.

Dün Wall Street Journal gazetesi, ABD ve Almanya'nın Kuzey Akım-2 projesi hakkında mutabakat sağladığını, resmi açıklamanın çarşamba günü yapılacağını yazmıştı.

Mutabakat haberini okurlarıyla paylaşan Bloomberg de, mutabakat kapsamında Almanya'nın projenin Ukrayna'ya baskı aracı olarak kullanılması halinde Rusya'ya yaptırım uygulamayı taahhüt ettiğini belirtmişti.

Reuters ise, ABD'nin mutabakat kapsamında yaptırım uygulama hakkını saklı tuttuğunu kaydetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen hafta Washington'da yaptıkları görüşmenin ardından Kuzey Akım-2 projesini 'Ukrayna gibi komşu ülkelere karşı bir silah olarak kullanma çabalarına karşı çıkacakları konusunda anlaştıklarını' açıklamışlardı.

Toplam maliyeti 10 milyar euro civarında olması beklenen Kuzey Akım-2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Rus enerji şirketi Gazprom, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İsviçreli yapımcı şirketin çalışmaları durdurduğu için Kuzey Akım-2’nin yapımını kendi imkanlarıyla devam ettiriyor.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.