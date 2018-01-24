Şimşek: Afrin yabancı yatırımcının gündemi değil

© REUTERS/ Denis Balibouse Dünya liderleri Davos'ta bir araya geliyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos Zirvesi'ne katılmak İsviçre'de bulunan Şimşek, BloombergHT'ye açıklamalarda bulundu.

Şimşek, Türkiye'nin Afrin'e başlattığı Zeytindalı Harekatı'nın ekonomiye etkisinin sınırlı olduğunu belirterek "Önemli bir operasyon. Ama bizim mali alanımız çok güçlü" dedi. Şimşek, "Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanıyor, Birleşmiş Milletler normalarına göre hareket ediyor. Bizim tek yaptığımız terör örgütüyle mücadele" ifadelerini kullanırken dün akşama kadar yatırımcılarla toplantılar yaptığını belirterek, "Hiçbirinde Afrin konusu gündeme gelmedi" diye konuştu.

#Canlı — Başbakan Yardımcısı Şimşek Davos'ta Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlıyor https://t.co/fdvsDRfkSL — Bloomberg HT (@BloombergHT) 24 Ocak 2018

'KİMSE İLE SORUN YAŞAMAK İSTEMİYORUZ'

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi açısından orta vadede iyimser olduğunu kaydeden Şimşek "Kısa vadede Avrupa'nın rasyonel davranmadığını düşünüyorum. Avrupa Komisyonu oy birliğiyle Gümrük Birliği'nin genişletilmesine karar verdi fakat bazı ülkelerle siyasi gerilimler araya girdi. Şimdi orada da iyileşme var. Almanya'yla iyi bir diyalog içerisindeyiz. Hollanda ve Avusturya'yla da umarım pozitif trende girer. Biz kimseyle sorun yaşamak istemiyoruz. Teröre karşı ilkeli tutum istiyoruz" diye konuştu.

ABD'de Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklu bulunduğu davaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, Herkes o tiyatroyu seyretti. FETÖ'nün tüm bileşenleri yalanları sahnelediler. Halkbank 'ben birşey yapmadım' diyor. Eğer bu konu teknik ve ekonomik çerçevede kalacaksa sorun olmaz, siyasi yönden farklı boyutlara çekilirse cevabı da farklı olur. ABD yaptırımları ihlal noktasında İngiliz, Alman birçok bankalara ceza kesti. Teknik boyutuyla kalacaksa bankayla oturur, bir noktaya getirirler. Halka açık bir banka olduğu için daha fazla değerlendirme yapmam doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

'ŞOKLA KARŞILAŞMAZSAK…'

Şimşek, "Herhangi bir dış şokla karşılaşılmaması durumunda güçlü büyüme patikasının süreceğini düşündüğünü belirterek, yüzde 4'leri muhafazakar tahmin olarak gördüğünü dile getirdi.

"Enflasyon geçen sene kur şokunun etkisiyle öngörülerin ötesine taşındı" şeklinde konuşan Şimşek, şöyle devam etti:

"İç ve dış şoklarla lira değer kaybetti ama şoklar geride kaldı. Yeni bir şey çıkmazsa inanıyorum ki oradan etki sınırlı olur. İkincisi gıda kaynaklı oynaklık var orada tedbirler aldık, almaya devam edeceğiz. 3. olarak vergilerin etkilediği fiyatlar var. Bu sene enflasyonu düşürecek nasıl tedbirler nasıl alırız ona bakıyoruz. Enflasyonu ciddi şekilde problem olarak görüyoruz ve mücadelede kararlıyız."