Çin'den ABD'ye: Ticaret savaşı yapmak istemiyoruz ama böyle bir savaştan da korkmuyoruz

ABD Başkanı Trump'ın Çin'den ithal edilen mallara 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirme kararı sonrası Pekin misilleme olarak ABD'den ithal edilen mallara 3 milyar dolarlık gümrük vergisi koyabileceği uyarısı yaptı. Çin Ticaret Bakanlığı "Bir ticaret savaşı yapmak istemiyoruz ancak kesinlikle bir ticaret savaşından da korkmuyoruz" dedi.

© REUTERS/ Jonathan Ernst Trump'tan Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek vergi getiren kararnameyi imzalaması sonrası açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump yönetiminin dün imzaladığı ve Çin'e yaklaşık 60 milyar dolar tutarında ek vergi ve yatırım kısıtlaması getiren kararnameye kesinlikle karşı çıkıldığı belirtilerek, bu adımın tek taraflılık ve ticari korumacılık olduğu belirtildi.

Kararnamenin ne ABD'nin ne Çin'in ne de dünyanın çıkarına olduğu vurgulanan açıklamada, Pekin yönetiminin oturup çıkarlarına zarar verilmesini izlemeyeceği, bu konuda yeterli hazırlıkları yaptığı ve meşru haklarını kararlılıkla savunacağı bildirildi.

"Çin bir ticaret savaşı yapmak istemiyor ama böyle bir savaştan da korkmuyor" ifadesine yer verilen açıklamada, her türlü savaşa cevap verebilecek kabiliyette oldukları konusunda güvenlerinin tam olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, ABD'ye ticaret savaşının eşiğinden dönmesi ve makul hareket etmesi çağrısı yapılarak, iki ülke ilişkilerinin tehlikeye atılmaması uyarısında bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, Washington yönetimine mevcut Çin-ABD işbirliğine zarar vermekten kaçınması, sorunların iki tarafın müzakere ve diyaloğu ile çözülmesi ve Çin'in endişelerini çözmesi çağrısı yapıldı.

ÇİN'İN ABD'DEN İTHAL ÜRÜNLERE 2 AŞAMALI EK VERGİ PLANI

Bakanlık misilleme olarak Çin'de yüzde 25'e varan vergilerle karşılaşabilecek ABD mallarının listesini yayımladı. Bunlar arasında taze meyveden, domuz eti ve şaraba kadar birçok ürün sıralandı.

Bakanlık ABD'nin Çin ile bir ticaret anlaşmasına varmaması halinde 1 milyar dolar değerinde, aralarında taze meyve, fındık ve şarabın da olduğu 120 ürüne yüzde 15'lik gümrük vergisi uygulayabileceğini belirtti.

'ABD'nin önlemlerinin Çin'e olan etkisinin değerlendirilmesinin ardından' ikinci aşama olarak, yaklaşık 2 milyar dolar değerinde, aralarında domuz eti ve geri dönüştürülmüş alüminyum parçalarının olduğu 8 ürüne de yüzde 25'lik gümrük vergisi getirilebileceği açıklandı.

SOYA FASÜLYESİ LİSTEDE YOK

Ancak listede soya fasülyesi yer almadı. Çin'de devlete bağlı Global Times gazetesi bu ürünün de listede yer almasını önermişti. Eğer Çin soya fasülyesini de listeye dahil ederse bu ABD'li çiftçilere büyük bir darbe vurabilir.

Zira ABD'li çiftçiler ürettikleri soya fasülyesinin 3'te 1'ini Çin'e ihraç ediyor. Geçen sene bu ticaretin değeri 14 milyar dolar olarak açıklandı.

ÇİN, DTÖ ÜYELERİYLE ÇOK TARAFLI TİCARET KURALLARINI KORUYACAK

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, ABD'nin 'ulusal güvenlik çıkarlarını koruma' adı altında ithal ürünlere yönelik aldığı önlemlerin Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) temsil ettiği çok taraflı ticaret sistemine ciddi zarar verdiği ve uluslararası ticaret düzeninin normlarına müdahale ettiği belirtildi. Çin'in pek çok kanal ve zeminde ABD ile görüşmelerini sürdürdüğüne değinilen açıklamada, Pekin yönetiminin DTÖ çerçevesinde yasal eylemlere başvuracağı ve diğer DTÖ üyeleriyle çok taraflı ticaretin kurallarını ve istikrarını koruyacağı ifade edildi.

ÇİN DIŞİŞLERİ: ABD'DEN ÇİN'İN POZİYONUNU CİDDİYE ALMASINI BEKLİYORUZ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying de günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada 'ABD'den Çin'in poziyonunu ciddiye almasını ve mantıklı bir karar vermelerini beklediklerini' söyledi,

ABD Başkanı Trump dün Çin'e tutarı 60 milyar doları bulabilecek ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı. Kararnamenin bir aylık müzakere sürecinden sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kararnameyle ülkesinin fikri haklarını ve teknolojilerini korumak amacıyla Çin'e yönelik birtakım ticari tedbirler getirilmesi direktifi verdiğini kaydeden Trump, Çin'i bir dost olarak kabul ettiğini belirterek, "Çin Devlet Başkanı Şi'ye büyük saygı duyuyorum. Bize Kuzey Kore konusunda çok yardım ediyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliğine (USTR) verilen kararnamede, USTR'nin belirlediği Çin menşeli bazı ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesi öngörülüyor. Söz konusu gümrük vergisinin savunma, havacılık, bilgi teknolojileri ve imalat sektörüne yönelik olması planlanıyor.

USTR'nin Beyaz Saray'ın talebi üzerine geçen yıl ağustos ayında 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301 numaralı bölümü kapsamında yapılan soruşturma sonucunda, Çin'in ABD'de üretilen teknolojilere erişim için uygun olmayan yollara başvurduğu hükmüne varıldığı bildirilmişti.